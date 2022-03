Ucraina: Renzi, ‘Prodi mediatore? Perchè no, se riesce a mettere parti attorno a tavolo’

MeteoWeb

Roma, 15 mar (Adnkronos) – Prodi mediatore? “Io credo che la Merkel sia un pochino più forte. Ma il problema non è il nome, se gode della fiducia di russi e ucraini perché no. Basta che abbia la forza di metterli attorno a un tavolo per chiudere la partita. Romano Prodi ha uno storico legame con il mondo russo e una esperienza europea, è stato presidente della Commissione”. Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda.