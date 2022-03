Ucraina: Riotta a radio Leopolda, ‘guerra anche di comunicazione politica’

MeteoWeb

Roma, 1 mar (Adnkronos) – L?editorialista della Stampa Gianni Riotta, nominato dalla Commissione europea tra i 39 esperti del Gruppo di alto livello per la lotta alle fake-news e alla disinformazione online, è l?ospite del podcast ‘A qualcuno piace spin’ in onda oggi alle 15 su Radio Leopolda. Lo rende noto l’Ufficio stampa di Italia viva.

Riotta fa il punto sul conflitto tra Russia ed Ucraina con un occhio alla comunicazione politica in guerra, tra social e media ufficiali, tracciando i profili dei protagonisti principali, Putin e Zelensky.