Ucraina: Rizzi (Soleterre), ?viaggio stremante per piccoli pazienti arrivati a Pavia?

Milano 3 mar. (Adnkronos) – “Un viaggio stremante, in treno, bus e persino a piedi, durante il quale sono state sempre garantite le cure”. Così il presidente della ong Soleterre, Damiano Rizzi, ha descritto il rientro in Italia dei primi sei bambini pazienti oncologici, atterrati con i loro familiari oggi alle 13.55 all’aeroporto di Linate e ora ricoverati all?Irccs San Matteo di Pavia e all?Istituto dei Tumori di Milano.

“Questi piccoli pazienti hanno percorso 2.255 chilometri. Abbiamo creato un corridoio umanitario per farli uscire dalla capitale ucraina e toglierli dalle bombe. Tutti i pazienti sono stati evacuati con il personale sanitario e i loro genitori”, ha raccontato Rizzi.

“Abbiamo ottenuto permessi speciali per prenderli nella notte al confine polacco – prosegue il presidente della ong – saltando 30 ore di fila d?attesa in ragione delle loro condizioni di salute precarie. Una vera e propria ?operazione lampo? in un contesto di guerra per la quale, finalmente ora, possiamo tirare il primo sospiro di sollievo”.

Rizzi fa sapere che “ora tutti i pazienti provenienti dai centri oncologici di Kiev si trovano presso l?ospedale pediatrico di Leopoli e da lì verranno afferiti alle diverse strutture europee che hanno offerto disponibilità all?accoglienza, in primis la Polonia?.

?Soleterre è grata alla Regione Lombardia per questo gesto di umanità, che non solo salva vite ma dona speranza. Questo è solo l?inizio, stiamo lavorando per trasferire e portare in salvo altri pazienti e garantire loro il proseguimento delle cure”, ha concluso il presidente di Soleterre.