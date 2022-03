Ucraina: Romano (Pd), ‘Innaro rilancia propaganda russa, Rai non è Tass’

MeteoWeb

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Incredibile che Marc Innaro rilanci senza commenti la versione dei militari di Putin sulla mancata catastrofe alla centrale nucleare di Zaporozhye, secondo cui sarebbe stata una responsabilità di ‘un gruppo di sabotatori ucraini’ mentre ‘l’allarme in Occidente sarebbe del tutto ingiustificato, essendo la situazione sotto controllo’. Lo scrive Andrea Romano, deputato Pd e membro della Commissione di Vigilanza, a proposito del servizio di Marc Innaro andato in onda questa mattina a TG2 Italia. Romano aggiunge: “Cara Rai, per rilanciare la propaganda di Putin basta e avanza la Tass. Dal servizio pubblico radiotelevisivo ci aspettiamo di più”.