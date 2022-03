MeteoWeb

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Occorre “trovare mediatori in grado di far sedere intorno ad un tavolo Putin e gli ucraini. Una mediazione serve, non mi pare che i colloqui abbiano portato grandi risultati”. Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di ‘Stasera Italia’ su Retequattro.