Ucraina: trovano granata che poi esplode, gravi 3 ragazzini a Melitopl

Milano 23 mar. (Adnkronos) – Tre ragazzini hanno trovato in strada una granata inesplosa, che poi gli è scoppiata tra le mani. E’ successo a Obilnoe, un paese nella regione di Melitopol, nell’Ucraina sud orientale.

Nell’incidente i tre giovani, due maschi e una femmina, di 12, 13 e 14 anni, sono rimasti gravemente feriti. Uno di loro ha perso una mano, mentre gli altri due sono stati colpiti dalle schegge della granata.

La notizia è stata data su Telegram da Melitopol News, che riporta come i tre giovani, ora ricoverati in terapia intensiva, abbiano bisogno di farmaci e altro materiale sanitario.