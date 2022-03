Ucraina: Vereshchuk, ‘oggi 1.458 evacuati, aperto anche domani corridoio Mariupol’

MeteoWeb

Milano 31 mar. (Adnkronos) – “Oggi 1.458 persone hanno raggiunto Zaporizhia su tre corridoi umanitari concordati: 631 di loro provengono da Mariupol e 827 dalle città della regione di Zaporizhia”. Lo rende noto la vicepremier ucraina e ministro per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina Iryna Vereshchuk nel consueto video in cui fa il punto sui corridoi umanitari.

Inoltre “oggi 50 auto private e un autobus con bambini hanno lasciato la città di Energodar. Hanno superato tutti i checkpoint e sono già a Zaporizhia”.

Vereshchuk fa poi sapere che “45 autobus che abbiamo inviato per l’evacuazione non sono stati ammessi a Berdyansk dagli occupanti” e che “più di 30 autobus rimangono all’ingresso di Berdyansk per prendere domani mattina i residenti della città e i residenti di Mariupol e portarli a Zaporizhia.

“Inoltre, a Melitopol sono arrivati ??12 autobus per l’evacuazione delle persone, carichi di aiuti umanitari. Sfortunatamente, gli occupanti hanno portato via gli aiuti umanitari. Sono 14 tonnellate di cibo e medicine”, denuncia poi la vicepremier, sottolineando che “questo è il prezzo degli accordi e delle garanzie del Comitato Internazionale della Croce Rossa sul lavoro dei corridoi umanitari. Stiamo negoziando la restituzione degli autobus in modo che i residenti di Melitopol possano recarsi domani a Zaporizhia”.

“Domani continuerà ad essere aperto il corridoio umanitario a Mariupol e non lasceremo sola la nostra gente”, conclude Vereshchuk.