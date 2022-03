Ucraina: vicepremier Vereshchuk, ‘evacuate oggi 1.665 persone’

MeteoWeb

Milano 29 mar. (Adnkronos) – Sono 1.665 le persone evacuate oggi attraverso i tre corridoi umanitari concordati nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia. Lo rende noto la vicepremier ucraina e ministro per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina Iryna Vereshchuk.

Tutte le persone – fa sapere nel consueto video pubblicato su Telegram – “hanno raggiunto Zaporizhia e sono al sicuro. 936 persone provenivano da Mariupol e 729 erano residenti nella regione di Zaporizhzhia (Berdyansk, Melitopol, Energodar, Vasylivka, ecc.).

“Gli occupanti hanno bloccato per tutta la mattina a Vasylivka colonne di autobus di evacuazione e camion di aiuti umanitari inviati a Berdyansk, Melitopol ed Energodar”, aggiunge Vereshchuk, facendo sapere che “stiamo negoziando e chiediamo agli occupanti di sbloccare la colonna su Vasylivka in direzione di Berdyansk”

“Durante i colloqui a Istanbul, la parte ucraina ha trasmesso alla parte russa una richiesta sull’obbligo e l’urgenza di aprire corridoi umanitari verso le più grandi città dell’Ucraina, Mariupol, Kharkiv, Chernihiv, e i punti caldi della regione di Kiev”, conclude il ministro per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina.