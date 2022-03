Ucraina: Walesa, ‘mi vergogno di aver sostenuto Orban, restituirò onorificenza ricevuta’

MeteoWeb

Milano 27 mar. (Adnkronos) – “Mi dispiace aver sostenuto Orban in passato e di averlo aiutato a vincere le elezioni. E’ stato uno dei miei grossi errori. Mi vergogno e mi dispiace di aver commesso questo errore. Ho ricevuto da Orban un’onorificenza e penso che la restituirò”. Lo ha detto Lech Walesa, l’ex presidente polacco e leader di Solidarnosc, commentando in un’intervista a “Mezz’ora in più” su Rai 3 le posizioni del premier ungherese sulla guerra in Ucraina.