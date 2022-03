Ucraina: Zelensky, ‘con fratelli polacchi già formata unione molto forte’ **

MeteoWeb

Milano 11 mar. (Adnkronos) – “Fratelli e sorelle polacchi, percepisco che abbiamo già formato un unione molto forte”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sul suo canale Telegram. “Un’unione – ha proseguito – anche se non sulla carta, nella realtà, nata dal calore dei nostri cuori e non dai summit politici, da come vi siete comportati con noi in questo momento difficile”.

Il presidente ucraino ha sottolineato che “oltre 1,5 milioni di nostre donne e bambini che stanno in Polonia non si sentono estranei. Avete accolto le nostre persone con la vostra delicatezza e fraternità. Non ve lo abbiamo chiesto e nemmeno voi avete chiesto nulla in cambio. Questo è quello che si fa tra persone care”.