Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Con le sue regole attuali (unanimità e veti nazionali) Ue non regge le nuove sfide nei campi della politica estera, dell?energia, del sociale. Per evitare un’Europa inefficace e lenta ci vuole una #ConvenzioneEuropea che cambi le regole e tolga l?unanimità. È ora il #momentum per farlo”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.