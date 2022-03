Ue: Rosato, ‘ruolo Italia rafforzato in Europa più forte’

MeteoWeb

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – ?Il ruolo del nostro Paese in Europa si è rafforzato, non solo perché abbiamo un presidente del consiglio, Draghi, che gode di grande autorevolezza, ma anche perché oggi, con un governo di unità nazionale in cui la maggior parte delle forze politiche lavorano insieme, è il sistema Paese a rapportarsi con l?Europa?. Così il Vicepresidente della Camera Ettore Rosato all?assemblea di Alis in corso a Verona.

?Dall?altra parte la stesse Europa ha saputo rafforzarsi davanti a difficoltà che avrebbero potuto frantumarla. Di fronte alla Brexit ha assunto decisioni che ne hanno salvaguardato l?integrità economica ed situazionale, con la pandemia ha mostrato una vera solidarietà su scelte importanti come Pnrr, vaccini e debito pubblico, e ancora oggi con la guerra la risposta dell?Europa è stata decisa e compatta, addirittura al di sopra delle aspettative”.