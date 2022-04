Basket: insulti ai giocatori, Varese esonera coach Roijakkers

MeteoWeb

Varese, 14 apr. – (Adnkronos) – Esonero a sorpresa alla Pallacanestro Varese: Johan Roijakkers è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Obenjobmetis “a causa di una condotta non in linea con i principi del club”, si legge in una secca nota del club lombardo. La squadra, decima in Serie A, è stata affidata ad Alberto Seravalli.

Lo strappo è clamoroso, anche perché malgrado l’ultimo ko interno con Trieste il 41enne allenatore olandese aveva fatto molto bene: da quando era subentrato a Adriano Vertemati, con la squadra ultima, aveva inanellato sette vittorie e cinque sconfitte, riportando Varese in una zona relativamente tranquilla.

Secondo quanto riferisce Varesenews, alla base della decisione ci sarebbe il rapporto difficile con i giocatori: in particolare con Guglielmo Caruso e Justin Reyes, presi di mira con ripetuti insulti (“non fare la fighetta” e “giochi di m?”) durante i timeout nella partita persa con Trieste che sarebbero poi culminati in uno sfogo durissimo negli spogliatoi all’intervallo. Per motivi simili, gli eccessi verbali, a Varese era già stato esonerato Attilio Caja nel settembre 2020.