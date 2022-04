Buongiorno e Auguri di Buona Pasquetta 2022 le migliori IMMAGINI, GIF, VIDEO e FRASI

MeteoWeb

Il 18 aprile 2022, è Pasquetta, o Lunedì dell’Angelo (detto anche Lunedì di Pasqua e, nel calendario liturgico cattolico, lunedì dell’Ottava di Pasqua): in tale giorno si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al sepolcro.

E’ un giorno festivo, introdotto dallo Stato italiano nel dopoguerra: il suo scopo è allungare la festa della Pasqua, così come avviene per Santo Stefano il 26 dicembre.

Per i consueti e tanto graditi auguri di Buona Pasquetta 2022, proponiamo una selezione di immagini (in alto), video e frasi (in basso) da inviare su social e app come Facebook e WhatsApp.