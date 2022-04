Calcio: controlli ok per Spinazzola, ‘ora volto pagina’

MeteoWeb

Roma, 1 apr. – (Adnkronos) – ?È andato tutto bene. Sono molto contento. Rientri per fine stagione? Vediamo, andiamo passo dopo passo. Adesso non si sa ancora quando tornerò ad allenarmi con i compagni, andiamo con calma”. Così il terzino della Roma Leonardo Spinazzola al suo atterraggio a Fiumicino dopo il controllo in Finlandia dal professor Leimpainen che gli ha dato l’ultimo via libera per tornare a lavorare in gruppo. “Ora volto pagina, è chiuso un capitolo ne apriamo un altro?, aggiunge il 29enne umbro.