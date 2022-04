Calcio: Immobile, ‘ora esprimiamo il gioco che vuole Sarri, dedico i gol alla mia famiglia’

MeteoWeb

Genova, 10 apr. – (Adnkronos) – “Ora esprimiamo il gioco che vuole Sarri. Ci stiamo divertendo e si sta divertendo anche la gente. Con Sarri abbiamo passato una settimana a parlare e mi ha detto di non diventare diverso da quello che sono. Dedico i gol alla mia famiglia?. Così l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria per 4-1 al ‘Ferraris’ sul Genoa, match nel quale ha realizzato una tripletta che lo riporta in vetta alla classifica marcatori, con due reti in più dello juventino Dusan Vlahovic. “Lui sta facendo un grande campionato, è molto difficile. Il mister e i compagni mi aiutano ed è così da quando sono qui. Il merito è loro, e della mia famiglia che mi è sempre vicina?, conclude Immobile.