Calcio: Morata, ‘futuro? Io sto bene alla Juve ma non dovete chiedere a me’

Torino, 15 apr. – (Adnkronos) – ?Ogni giocatore della Juventus si gioca il proprio futuro qui, in ogni allenamento e ogni partita. C?è una coda lunghissima di giocatori che vogliono venire qui. Quello che ho detto sempre è che do tutto per vincere: per la squadra, per i miei compagni, per i tifosi. Mi sento molto bene alla Juve, sul futuro?non dovete chiedere a me”. L’attaccante della Juventus ma di proprietà dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata, si esprime così sul suo futuro. “Io sono contento di arrivare ogni giorno all’Allianz, faccio vedere ai miei figli lo stadio e loro mi chiedono di mettere l?inno della Juve ogni mattina e quindi sono felice?, aggiunge il 29enne spagnolo a Dazn.