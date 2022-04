Calcio: morte Maradona, chiesto il rinvio a giudizio per otto operatori sanitari

MeteoWeb

Buenos Aires, 14 apr. -(Adnkronos) – I pm che indagano sulla morte di Diego Maradona hanno chiesto il rinvio a giudizi per otto operatori sanitari con l’accusa di omicidio colposo. Lo rendono noto i media argentini. Tra gli operatori sanitari per i quali viene chiesto l’omicidio colposo anche il neurochirurgo e medico di famiglia Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov. Per i pm, che hanno chiesto l’arresto per gli indagati, le “omissioni e i maltrattamenti” che hanno posto la vittima in una “situazione di impotenza, abbandonandola al suo destino” nel quadro di un “oltraggioso ricovero domiciliare”.