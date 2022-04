Calcio: Serie A, tris del Napoli all’Atalanta, vince 3-1 e aggancia il Milan

MeteoWeb

Bergamo, 3 apr. (Adnkronos) – Tris del Napoli all’Atalanta a Bergamo, vittoria per 3-1 e aggancio al Milan in vetta alla classifica di Serie A a 66 punti, in attesa della sfida dei rossoneri domani con il Bologna. La squadra di Spalletti mete a segno una vittoria pesante per la lotta scudetto grazie alle reti di Insigne su calcio di rigore, il gol di Politano e quello di Elmas, nel mezzo la rete nerazzurra di de Roon. L’Atalanta di Gasperini gioca bene ma non trova punti in casa e resta ferma a 51 punti.