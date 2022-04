Caso Amara: procura Brescia fa appello contro assoluzione pm Storari

MeteoWeb

Milano, 5 apr. (Adnkronos) – La procura di Brescia ha impugnato la sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” pronunciata lo scorso 7 marzo dal gup Federica Brugnara nei confronti del pm di Milano Paolo Storari accusato di rivelazione del segreto d’ufficio per i verbali di Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, su una presunta loggia Ungheria. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Il magistrato, assistito dall’avvocato Paolo Della Sala, aveva scelto il rito abbreviato diversamente dall’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo che il prossimo 20 aprile dovrà presentarsi a Brescia per la prima udienza del processo – con rito ordinario – che lo vede imputato per lo stesso reato.