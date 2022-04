Csm: in aula alla Camera la riforma, articolo 1 passa con maggioranza compatta

MeteoWeb

Roma, 21 apr (Adnkronos) – L’aula della Camera sta esaminando il complesso degli emendamenti della riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm. Si tratta di circa 230 emendamenti da esaminare. I lavori andranno avanti fino alle 18.30 per poi continuare martedì prossimo, quando dovrebbe arrivare il via libera al provvedimento.

La Camera ha approvato l’articolo uno con 346 sì, un segnale di compattezza da parte della maggioranza. Non sono mancati, nel corso della mattina, però i momenti di discussione. Tra questi, quello sull’emendamento Bartolozzi (Misto), poi respinto, sull’eliminazione del cumulo dei compensi per chi svolge più attività. La proposta di modifica aveva avuto il parere negativo del governo ma era stata sottoscritta anche da Italia viva.