Def: Draghi, ‘fiducia che partiti capiscano situazione, prevarrà spirito costruttivo’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – I distinguo di Giuseppe Conte e Matteo Salvini? “Sarò ingenuo, ma ho molta fiducia nella capacità delle forze di maggioranza di capire la drammaticità della situazione, la necessità di agire, di rispondere, di sostenere le famiglie e le imprese. Alla fine penso ci siano differenze di vedute e di identità, ma non credo che le battaglia identitarie portino ‘a quale risultato?’ Che le istituzioni del paese non rispondono ai bisogni dei cittadini, bisogni ora disperati, questo succederebbe, e io non credo che le forze politiche e coloro che le guidano -lei ha fatto dei nomi- abbiano questa mentalità”. Così il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa. “Credo alla fine prevalga lo spirito costruttivo, il dovere di questa responsabilità. Sarò ingenuo, ma la penso così”.