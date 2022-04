Def: Fornaro (Leu), ‘misure straordinarie o rischio recessione’

MeteoWeb

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “La guerra in Ucraina, l?aumento vertiginoso dell?inflazione e dei prezzi, sia delle materie prime che al consumo, stanno bloccando la ripresa economica post Covid 19 mettendo famiglie e imprese in grande difficoltà. Se non mettiamo in campo con il Def misure straordinarie rischiamo un periodo di recessione con conseguenze economiche e sociali molto pesanti”. Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.

“Il Documento di Economia e Finanza che il governo si appresta a varare, prosegue Fornaro, deve contenere le risorse necessarie per prorogare le misure decise in questi mesi, che finiscono a giugno, e misure nuove per contenere la crisi energetica che non finirà nel brevissimo periodo. Ma deve prevedere anche le risorse per sostenere famiglie e imprese come stanno facendo alcuni nostri partner europei che hanno messo in campo diverse misure straordinarie. Come fatto per il Covid il governo non deve lasciare indietro nessuno”, conclude Fornaro.