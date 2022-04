Def: Franco in cabina regia, no deficit più alto o sale spread, ci muoviamo con Ue/Rpt

MeteoWeb

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Il deficit 2022 è previsto a 5,6% invece di 5,1% di tendenziale. A chi, in cabina di regia, ha chiesto al ministro dell’Economia perché il deficit non superasse l’asticella del 5,6%, a quanto apprende l’Adnkronos il responsabile di via XX Settembre ha risposto facendo notare che siamo uno dei Paesi europei con deficit più alto. Se facciamo deficit ancora più alto – il ragionamento – rischiamo di pagarlo in termini di spread. Per Franco, va bene fare di più se ci sono strumenti europei o consenso a farlo tutti a livello europeo. Inoltre, ha fatto notare il responsabile del Mef, il Governo ha speso 15,5md nei mesi scorsi, perché “questo governo sa muoversi quando necessario”, avrebbe fatto notare ai capidelegazioni riuniti a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi.

Il ‘portavoce’ del M5S, il ministro Stefano Patuanelli, si sarebbe detto d’accordo sulla linea della prudenza sul 5,6%, ma occorre comunicare -avrebbe fatto notare secondo le stesse fonti- che siamo pronti a fare di più se necessario. Anche il capodelegazione dem Andrea Orlando sulla stessa linea, avrebbe infatti invitato a pensare a un ragionamento ulteriore su cosa fare eventualmente in futuro. Il ministro Roberto Speranza avrebbe invitato a considerare a un’ulteriore tassazione sugli extraprofitti, prima di ragionare su extra deficit.