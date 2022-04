Difesa: Amendola, ‘non c’è nessuna corsa al riarmo’

MeteoWeb

Roma, 3 apr (Adnkronos) – “Bastava leggere la lettera del ministro Guerini per comprendere che non c’è nessuna corsa al riarmo”. Lo ha detto il sottosegretario all’Ue Enzo Amendola a SkyTg24 a proposito delle spese per la Difesa.

“Abbiamo degli accordi a livello europeo, abbiamo firmato per fare ciò che non si faceva decenni, l’unione per una Difesa europea -ha spiegato Amendola-. Deve salire la spesa per gli investimenti comuni, mettere insieme risorse per una Unione europea che si protegge, che in alcuni settori agisce insieme. Questo è il tema. Questa spesa la finanziamo come sempre, con un tendenziale che fa spesa per investimenti”.