Difesa: Tajani, ‘Conte cerca di far recuperare M5s in declino, ma la sinistra è inaffidabile’

Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Il M5s deve battersi il petto, era favorevole alle spese per la Difesa e ora è contrario”. Lo ha detto Antonio Tajani a Rainews24.

“Conte vuole dare una ragione a una forza politica in declino, che stava perdendo consensi e così cerca di recuperare -ha spiegato il vice presidente di FI-. Ma bisogna essere coerenti, non si può dire una cosa un giorno e poi l’altra un altro giorno. E’ un problema della sinistra, che si dimostra non affidabile. Come può governare il Pd con il M5s che dice una cosa un giorno e il contrario un altro giorno?”.