La regina Elisabetta festeggia oggi 96 anni: celebrazioni in “forma privata” lontano da Londra

La regina Elisabetta II festeggia oggi 96 anni. Le celebrazioni si terranno in forma strettamente privata per la sovrana più longeva al mondo, sul trono inglese da 70 anni, dopo il ritiro dalla vita pubblica quasi totale a causa dei problemi di salute degli ultimi mesi. Oggi sono previsti eventi a Londra e ad Hyde Park, ma la regina festeggerà il traguardo in forma privata: ieri si è recata in elicottero alla residenza di Sandringham, a 200 km a nord di Londra e trascorrerà qualche giorno nella casa di Wood Farm.