Montagna, cade in mountain bike sul Monte Festa: ciclista tedesca soccorsa

Una ciclista tedesca di 34 anni si è infortunata durante la discesa con la mountain bike dal Monte Festa. La donna è caduta procurandosi un serio trauma al gomito che le ha impedito di proseguire la corsa. La Sores ha attivato i soccorritori della stazione di Udine-Gemona del Soccorso alpino, mobilitatisi con cinque tecnici e la Guardia di Finanza. I soccorritori hanno raggiunto il punto in cui la donna si trovava, nei pressi del secondo tornante che si incontra scendendo dalla vetta, le hanno immobilizzato l’arto e l’hanno caricata assieme alla bicicletta a bordo del furgone per condurla sulla strada asfaltata dove ad attendere c’era l’ambulanza. Il compagno della donna è sceso autonomamente in sella alla sua bici.