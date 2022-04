Paralimpiadi 2022: Bertagnolli, ‘bandiera portata con orgoglio, Giochi emozionanti’

MeteoWeb

Roma, 5 apr. – (Adnkronos) – “Ho portato la bandiera con grande orgoglio. E’ stata una Paralimpiade emozionante e strana con molti avvenimenti, molti spiacevoli. I risultati ottenuti sono un passo in avanti, soprattutto in chiave Milano-Cortina 2026, che ci permetterà di mettere in mostra le nostre qualità”. Così il portabandiera azzurro alle Paralimpiadi di Pechino 2022 Giacomo Bertagnolli nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia della riconsegna della bandiera tricolore dopo i Giochi.