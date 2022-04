MeteoWeb

Almeno 10 minatori risultano dispersi a causa di un incidente avvenuto in una miniera di carbone in Polonia: lo ha confermato la compagnia Jsw, proprietaria dell’impianto di Zofiowka, nel sud del Paese. Si tratta del 2° incidente in una settimana in una miniera del paese, dopo quello di Pniowek, di proprietà della stessa compagnia: sono morte 5 persone e altre 7 sono disperse.