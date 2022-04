Previsioni Meteo: piogge e temporali su diverse regioni nella prima decade di maggio

MeteoWeb

È da un po’ di giorni che i modelli matematici sul lungo termine, in particolare quello europeo ECMWF, mettono in evidenza la possibilità di un’azione instabile abbastanza persistente per il corso della prima decade di maggio. Dalle ultime simulazioni, i primi 3/4 giorni del mese già sarebbero all’insegna di una certa instabilità, tuttavia con fulcri depressionari ancora decentrati sull’Ovest del nostro bacino, quindi con incidenza più localizzata delle nubi e delle piogge, soprattutto in prossimità dei rilievi, sia appenninici che alpini e prealpini, a fasi alterne anche verso le pianure settentrionali e sul Sud Italia. Tuttavia, secondo le ultime elaborazioni, l’instabilità più importante dovrebbe arrivare dal 5 al 10 maggio.

In questa fase, l’azione depressionaria dovrebbe approfondirsi e farsi più estesa sul Mediterraneo centro-occidentale con minimi principali in azione mediamente tra le Baleari alla Sardegna. Per qualche fase l’azione depressionaria potrebbe essere anche particolarmente importante al punto da determinare piogge e temporali localmente anche forti soprattutto, stando ai dati attuali, su Ovest e sud Piemonte, su Alpi e Prealpi e un po’ su tutto il Centro, ma di più sul medio Adriatico e sul Centro Nord Appennino, fino all’Emilia-Romagna. Piogge più ricorrenti anche al Sud. Non sarebbero esclusi anche possibili dissesti per precipitazioni localmente intense in unità di tempo ridotta. L’azione perturbata potrebbe essere associata a aria più calda meridionale soprattutto al Centro Sud Italia tra il 5 e il 7 maggio, poi con temperature nuovamente in calo verso il 10. Dunque, nella seconda parte della prossima settimana potrebbe arrivare un maltempo importante su molte regioni italiane, ma la tendenza naturalmente va confermata poiché si pone piuttosto in là con i tempi. Maggiori dettagli sulla tendenza del tempo nel medio-lungo periodo nei nostri quotidiani aggiornamenti.