Previsioni Meteo: aggiornamento sulla possibile tendenza per il mese di maggio

Gli ultimi aggiornamenti stagionali propongono, e sostanzialmente anche confermano rispetto alle indicazioni precedenti, un possibile andamento generale del tempo per il mese di maggio all’insegna di una media circolazione umida e instabile atlantica su buona parte dell’Europa e anche su buona parte del Mediterraneo, soprattutto centro-occidentale e settentrionale. Dalle simulazioni modellistiche traspare, anche in questo aggiornamento come in quello di una settimana fa circa, una sostanziale latitanza delle figure di alta pressione a tutto campo sul nostro bacino e anche sull’Europa. Moderate circolazioni anticicloniche sono computate ma, come mostrato nell’immagine barica media in evidenza, dovrebbero essere abbastanza circoscritte, magari più presenti sul settore medio atlantico e verso parte del Regno Unito e più presenti anche sul Mediterraneo orientale. Sul resto del continente e soprattutto tra i settori Iberici, l’Europa centrale e anche il Centro Nord Italia, potrebbe invece prevalere un flusso più umido e instabile di matrice oceanica.

Magari non si tratterebbe di circolazione instabile particolarmente profonda e persistente, più probabili impulsi irregolari dai settori atlantici, tuttavia abbastanza ricorrenti e senz’altro prevalenti nell’arco del mese. In presenza di un quadro barico del tipo descritto, il tempo si mostrerebbe in più occasioni abbastanza instabile con correnti mediamente umide occidentali, magari in qualche fase anche più fresche oceaniche e pioggia e rovesci diffusi. Nella mappa anomalie precipitazioni abbiamo evidenziato, con colorazione blu, le aree dove, in un computo medio su tutto l’arco del mese, le piogge sarebbero più o meno nella norma nel periodo; sulle aree tra il lilla e il viola, essenzialmente su parte dei settori alpini e prealpini centro-orientali, le precipitazioni sarebbero anche sopra la media. Magari solo su alcuni settori meridionali, soprattutto tra il Centro Ovest della Campania, la Lucania meridionale, il Sud della Puglia, poi la Calabria, il Centro Nord della Sicilia e i settori centro-settentrionali della Sardegna, le precipitazioni potrebbero mostrarsi un po’ sotto la media. Dunque, stando agli ultimissimi aggiornamenti, il mese di maggio potrebbe essere caratterizzato da una prevalenza di fasi instabili sebbene, naturalmente, giornate primaverili magari anche abbastanza miti e soleggiate potrebbero comunque interessare gran parte del territorio. Sotto l’aspetto delle temperature, il computo medio è per valori nella media o più spesso anche sotto media al Centro e di più al Nord. Maggiori dettagli sulla possibile evoluzione media del tempo per il mese di maggio, nei nostri periodici aggiornamenti stagionali.