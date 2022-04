Riforme: Faraone (Iv), ‘è nato un monocameralismo alternato, quadro disarmante’

MeteoWeb

Roma, 13 apr (Adnkronos) – “Questa legislatura è quella che più marcatamente ha fatto emergere il malfunzionamento della nostra democrazia parlamentare , doveva essere quella dei ‘mai con’ e invece si è rivelata una condizione che ha minato la credibilità delle istituzioni ed il rapporto con i cittadini: è stata la legislatura dove si è decretata la morte del bicameralismo e la nascita del monocameralismo alternato”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone aprendo il convegno ‘Democrazia in crisi: il presidenzialismo la salverà?’ in corso al Senato.

“Solo 4 decreti legge su 91 sono stati approvati con la doppia lettura, 17 leggi ordinarie su 166, una sola tra 12 leggi di bilancio, rendiconti e assestamento ed un totale di 53 provvedimenti sui quali è stata posta la fiducia su complessivi 213 -ha spiegato Faraone-. Emerge un quadro disarmante: questa legislatura avrebbe dovuto mettere un argine. La discussione sul presidenzialismo c?entra molto con il contesto attuale e con i pericoli che corrono le democrazie attuali. Dalle elezioni francesi emerge una frammentazione al primo turno mentre al secondo i francesi avranno un presidente eletto e in piena carica”.

“Da noi invece con l?attuale sistema dopo il voto c?è il classico balletto delle coalizioni con condizioni di instabilità e con presidenti che alla fine non sono scelti dai cittadini ma dai partiti. Il presidenzialismo non è l?anticamera dell?autoritarismo: il sindaco d?Italia è il sistema che più si avvicina al modello francese e lo utilizziamo per i comuni. Abbiamo detto però di no alla proposta di Fdi perché ci sono altri aspetti che vanno considerati: competenze, ruoli e poteri vanno rivisti con regioni, enti locali e magistratura?, ha sottolineato Faraone.