Spazio, Roscosmos: “decisa la fine delle operazioni sulla ISS”

La Russia ha deciso la data per il completamento delle operazioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma Roscosmos non è obbligata dare informazioni in merito: lo ha affermato oggi il capo dell’agenzia spaziale russa, Dmitry Rogozin, secondo quanto riporta Ria Novosti.

“Abbiamo preparato la nostra proposta, è stata inviata al governo e al presidente. La decisione è già stata presa. Non siamo obbligati a parlarne pubblicamente,” ha dichiarato Rogozin all’emittente Rossiya 24. Rogozin ha aggiunto che la Russia avviserà i partner del progetto un anno prima della fine delle operazioni in linea con gli obblighi internazionali.