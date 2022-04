Sport e Salute: Cozzoli, ?WeSportUp nostra nuova medaglia?

MeteoWeb

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – ?Benvenuti nell?Innovation hub dello sport italiano. Oggi penso sia un giorno importante perché lo sport italiano si prende un?altra medaglia che non aveva: essere nel ranking dei paesi che possono crescere nello sport tech. Questa è una medaglia che possiamo prenderci tutti insieme, frutto di un gioco di squadra. Sono molto contento di essere qui, non è stato facile. Oggi siamo tutti degli innovatori, questo è il valore che ci lega fortemente?. Sono le parole del presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli inaugurando al Foro Italiano ?WeSportUp? l?acceleratore sport e wellness della rete nazionale Cdp.

?Il mercato sportivo in Europa vale 300 miliardi, Sport e Salute ne ha scaricati 2,4 miliardi ma possiamo fare molto di può attraverso l?innovazione. Lo sport italiano può e deve fare un salto di qualità, credere di più nell?innovazione, rinnovarsi e cogliere le sfide del cambiamento e per fare questo abbiamo la possibilità di accompagnare le start-up nel nostro Paese. Ho puntano sulla digitalizzazione e l?internalizzazione, oggi il Paese lo ha colto. Le start-up sono come le società sportive, sanno cogliere le domande che emergono dal mercato e vogliamo far sì di accogliere in questo luogo dieci Start up l?anno?, ha aggiunto Cozzoli.

?Ho sempre pensato che le Start up giocano bene il primo tempo, poi c?è l?intervallo e non entrano nel secondo tempo, noi possiamo farle giocare la ripresa e vincere la partita. Dopo due anni di pandemia e anche qualche battaglia vedo l?anima sociale di Sport e Salute finalmente è scaricata a terra?, ha concluso il presidente e ad di Sport e Salute.