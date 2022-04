Tennis: Atp Montecarlo, esordio vincente per Fognini

MeteoWeb

Montecarlo, 11 apr. -(Adnkronos) – Esordio vincente per Fabio Fognini al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.415.410 euro). L’azzurro, numero 32 del mondo e vincitore nel Principato nel 2019, supera il francese Arthur Rinderknech, numero 59 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3 in due ore e 29 minuti. Fognini affronterà al secondo turno il campione in carica, il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del mondo e terza testa di serie.