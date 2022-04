MeteoWeb

Roma, 3 apr (Adnkronos) – “Le sanzioni, quelle in campo e quelle che arriveranno, perché ci sarà un quinto pacchetto che è in preparazione, sono un colpo per l’economia russa. Ma sono reazioni a una invasione militare e finché sarà in campo, l’Unione europea risponderà anche cosi”. Lo ha detto il sottosegretario all’Ue Enzo Amendola a SkyTg24.