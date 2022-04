Ucraina: Conte, ‘sostegno a Di Maio, non ci faremo intimidire’**

MeteoWeb

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Il ministro Di Maio è nuovamente oggetto di minacce di morte da parte di fanatici, di folli che si alimentano del clima di odio e orrore che la guerra porta con sé. Non basta però la semplice solidarietà: questi codardi vanno perseguiti e assicurati alla giustizia?. Lo dice in una nota Giuseppe Conte, presidente del M5S, a proposito delle minacce ricevute dal titolare della Farnesina su social e canali Telegram. ?Al ministro Di Maio il mio sostegno e quello di tutto il MoVimento 5 Stelle: non ci faremo intimidire?, conclude l’ex premier.