Ucraina: Gentiloni, ‘colpito da rapidità e compattezza Ue su sanzioni’

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Di fronte a un’invasione militare nel cuore dell’Europa, la prima scelta da fare era se rispondere sul piano militare e nessuno ha fatto una proposta del genere. E quindi abbiamo deciso di rispondere attraverso una risposta economica e diplomatica. Farlo comporta un costo. Ma lo facciamo anche per impedire la vittoria di un regime autocratico che avrebbe conseguenze disastrose per l’equilibrio europeo. A me ha colpito molto che questa volta le sanzioni siano arrivate presto e all’unanimità”. Così Paolo Gentiloni a Di Martedì su La7.