Ucraina: Gentiloni, ‘solo resistenza può portare a vera intesa e non a una resa’

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Se tu chiedi agli italiani se è importante chiedere un dialogo con Putin è sacrosanto che la maggioranza risponda di sì ma il punto politico è che arrivare un negoziato bisogna che l’Ucraina continui nella sua resistenza e renda quindi possibile una vera intesa e non una resa. Un’invasione che non trova resistenza, prepara solo un’altra invasione”. Così il commissario europeo, Paolo Gentiloni del Pd, a Di Martedì su La7. “L’obiettivo è arrivare ad accordo ma questo non si può basare sulla presa dell’Ucraina”.