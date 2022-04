Ucraina: Mattarella, ‘immagini orribili e turpi, si recuperi ragionevolezza’

MeteoWeb

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Stiamo operando perchè malgrado tutto, malgrado le orribili immagini che siamo costretti a vedere si recuperi ragionevolezza nel mondo e nel nostro Continente”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la restituzione della bandiera da parte degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2022.

“Lo stiamo facendo -ha ribadito il Capo dello Stato- attraverso iniziative di carattere politico, di carattere economico e finanziario, con il sostegno a chi resiste per la propria indipendenza. Lo stiamo facendo con un’azione di esortazione costante per ritrovare le ragioni del buon senso e della pace e rifiutare quel che vediamo di così orribile e turpe di comportamenti”.

“L’invocazione alla pace, alla libertà, alla democrazia, alla collaborazione internazionale non è soltanto un’invocazione -ha concluso Mattarella- è un’indicazione di obiettivi, è un richiamo a valori”.