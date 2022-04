Ucraina: Minniti, ‘Nato rimessa in campo ma partita vera è ora, deve portare a casa risultato’

MeteoWeb

Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Fino a poco tempo fa si discuteva in Europa sul fatto che la Nato era in stato di coma celebrale, lo diceva Macron. Oggi è nuovamente in campo, ha vinto la sfida. Ora la partita vera diventa adesso, bisogna portare a casa il risultato, un negoziato, un cessate il fuoco. E’ una partita molto complicata. Stati Uniti, Nato e Unione europea sanno che avere una guerra lunga nel cuore dell’Europa è difficilissimo da poter gestire”. Lo ha detto Marco Minniti a SkyTg24.