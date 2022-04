MeteoWeb

Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Se non ci fosse stata la resistenza non sarebbe stato possibile il negoziato. Se si fossero arresi, se fossero usciti con le mani alzate, non ci sarebbe stata nessuna possibilità di negoziato, sarebbe stata una resa. Si dice ‘guai ai vinti’, tutto questo si sarebbe rovesciato su tutto l’occidente”. Lo ha detto Marco Minniti a SkyTg24.