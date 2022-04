Ue: deficit commerciale Eurozona 7,6 mld in febbraio

MeteoWeb

Bruxelles, 20 apr. (Adnkronos) – In febbraio l’Eurozona ha esportato merci per 215,8 mld di euro, in aumento del 17% rispetto a febbraio 2021, importandone per 223,4 mld, in rialzo del 38,8% rispetto a un anno prima a causa, principalmente, dei rincari dell’energia. Come risultato, l’area euro ha registrato un disavanzo commerciale di 7,6 mld, rispetto ad un surplus di 23,6 mld in febbraio 2021. Lo comunica Eurostat. Il commercio interno all’Eurozona è salito a 202,5 mld, in rialzo del 25,6% rispetto a febbraio 2021.