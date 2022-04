Vito e pesce d’aprile: “Passo al Pd”. E Berlusconi lo chiama

MeteoWeb

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Oggi sono uscito da Forza Italia e ho chiesto di aderire al Partito democratico”. Elio Vito, deputato di Forza Italia, su Twitter apre la giornata dedicata al pesce d’aprile. Il messaggio del parlamentare, uno dei più attivi sui social, trae in inganno qualche follower. La maggioranza, però, non cade nel tranello.

LA TELEFONATA DI BERLUSCONI – Meno male che è uno scherzo… Silvio Berlusconi avrebbe chiamato il deputato azzurro Elio Vito , protagonista stamane di un pesce d?aprile con l?annuncio sui social dell?addio a Forza Italia per aderire al Pd. A raccontarlo all?Adnkronos è lo stesso parlamentare azzurro che rivela: ?Mi ha chiamato alle 13 quando si è chiarito che era uno scherzo , per riderci sopra?. ?Bentornato allora…”, la battuta del Cav, secondo Vito, quando l?ex ministro ha spiegato che si trattava di una burla.