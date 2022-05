Accadde oggi: 31 maggio 2013 un mostruoso tornado colpisce El Reno

MeteoWeb

Il 31 maggio 2013 un tornado ha colpito El Reno, in Oklahoma: è stato un evento storico in quanto è stato il tornado più ampio mai registrato (4,2 km) e con velocità del vento al suolo eccezionali: 486 km/h. Il tornado di El Reno non ha causato danni significativi, perché fortunatamente è passato attraverso aree principalmente rurali intorno a El Reno e ad ovest di Oklahoma City. Tuttavia, la perdita di vite umane, inclusa la morte di cacciatori di tempeste esperti, ha scioccato la comunità meteorologica.

Il tornado faceva parte di un sistema temporalesco più esteso che aveva prodotto molti altri fenomeni di questo tipo in tutto il Midwest.