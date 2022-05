Atletica: Nepi, ‘Jacobs eroe moderno, un modello per bambini?

MeteoWeb

Roma, 23 mag. – (Adnkronos) – ?Oro Puro è un concetto perfetto per il Golden Gala. E? come se ad agosto avessimo intravisto una pepita d?oro e ci sta portando verso una pepita meravigliosa dello sviluppo e della valorizzazione dello sport in Italia. L?atletica è la regina delle federazioni, un concetto di sport orizzontale e Marcell Jacobs riesce ad essere un eroe moderno che fa si che tanti bambini possano vedere in lui un modello e sogno da poter raggiungere, come eroe moderno?. Lo ha detto Diego Nepi Molineris, Dg di Sport e Salute, alla presentazione del Golden Gala all?Olimpico di Roma.