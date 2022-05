Audizione sugli UFO al Congresso USA: “troppe segnalazioni strane nei cieli americani, siamo preoccupati”

MeteoWeb

Nel pomeriggio italiano di oggi, la mattinata locale, il Congresso degli Stati Uniti d’America ha tenuto la sua prima audizione dopo oltre mezzo secolo sugli UFO, cioè gli oggetti volanti non identificati (non più definiti con il più classico e familiare “UFO” bensì con la rinnovata sigla “UAP” che fa riferimento agli Unidentified Aerial Phenomenon). L’audizione odierna si è tenuta sotto la sottocommissione contro il terrorismo, il controspionaggio e la controproliferazione della Commissione di intelligence della Camera. Dall’incontro è emerso che i funzionari del Pentagono non hanno rilevato ulteriori informazioni dalle loro indagini in corso su centinaia di “inspiegabili avvistamenti nel cielo“, ma hanno dichiarato di aver scelto il direttore di una nuova task-force necessaria a coordinare gli sforzi sulla raccolta dei dati.

I legislatori di entrambi i partiti americano (repubblicano e democratico) hanno ribadito l’alta attenzione sul tema, sostenendo che gli UFO sono “una preoccupazione per la sicurezza nazionale“, e Ronald Moultrie, sottosegretario della Difesa per l’intelligence, ha affermato che il Pentagono sta cercando di sensibilizzare i piloti e il personale militare a segnalare qualsiasi cosa insolita abbiano mai visto o vedano quotidianamente. “Vogliamo sapere cosa c’è là fuori tanto quanto voi volete sapere cosa c’è là fuori” ha detto Moultrie ai rappresentanti del Congresso, aggiungendo che lui stesso è sempre stato un appassionato della fantascienza. “Riceviamo domande notte e giorno da famiglie e cittadini“, ha aggiunto Moultrie.

Negli Stati Uniti d’America negli ultimi anni si sono moltiplicati avvistamenti e segnalazioni di quelli che sembrano essere aerei che volano senza mezzi di propulsione riconoscibili, soprattutto lungo le coste e vicino a basi militari, alimentando l’idea che esistano tecnologie cinesi o russe segrete. Ma gli avvistamenti, fin qui, sono sempre stati fugaci: alcuni appaiono per non più di un istante sulla fotocamera, e poi a volte finiscono per essere distorti dall’obiettivo. Un rapporto provvisorio pubblicato da funzionari dell’intelligence lo scorso anno contava 144 avvistamenti di misteriosi oggetti volanti non identificati, ma in tutti gli avvistamenti indagati – tranne in un caso – c’erano troppe poche informazioni affinché gli investigatori potessero dettagliare la natura dell’avvistamento. L’idea che il governo americano abbia informazioni tecniche sugli avvistamenti non pubblicamente divulgate è sempre più diffusa nel Paese, e per questo motivo l’argomento sta tornando sempre più d’attualità, sotto la crescente pressione popolare a fare chiarezza sull’argomento.

Durante l’audizione di oggi, il vice direttore dell’intelligence navale americana, Scott Bray, ha mostrato un breve video tratto da un aereo militare F-18. Il video mostra cielo azzurro con nuvole che passano, e poi, in un unico fotogramma, si vede l’immagine di una forma simile ad un palloncino. “Come potete vedere, trovare fenomeni aerei non identificati è più difficile di quanto si potrebbe pensare“. Il rappresentante Andre Carson, democratico dell’Indiana che ha presieduto l’audizione, ha invitato gli investigatori a “dimostrare di essere disposti a seguire i fatti fin dove dovessero portare“. Un altro membro del Congresso, il repubblicano dell’Arkansas Rick Crawford, ha spiegato che “le indagini non erano sulla ricerca di veicoli spaziali alieni, ma sull’eventuale esistenza di tecnologie a noi sconosciute. L’incapacità di comprendere quali oggetti ci siano nelle nostre aree operative sensibili equivale ad un fallimento dell’intelligence che sicuramente vogliamo evitare“, ha concluso.