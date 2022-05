Biathlon: accordo tra Fisi e federazione svedese, Hofer in raduno a Östersund

MeteoWeb

Roma, 18 mag. – (Adnkronos) – La Federazione Italiana Sport Invernali ha siglato un accordo con quella svedese per consentire a Lukas Hofer di effettuare un certo numero di raduni estivi al seguito della squadra di Coppa del mondo nordica. Il carabiniere altoatesino raggiungere il team in occasione degli allenamenti programmati a Östersund dal 10 al 25 giugno e dall?8 al 20 luglio prossimi. A queste due date verrà aggiunto un altro raduno, che si svolgerà invece in Italia fra agosto e settembre.

L?accordo prevede un coordinamento che sarà tenuto da Johannes Lukas e Alexander Inderst, capi allenatori delle due nazionali, con l?obiettivo di assicurare allenamenti di alto profilo e comparare diverse metodologie di allenamento. Hofer si aggregherà successivamente al resto della squadra azzurra, a cominciare dal raduno di Obertilliach nella prima settimana di agosto, per continuare nella seconda settimana di settembre e con il consueto raduno al nord di novembre.

?Ringraziamo la federazione svedese per l?opportunità concessa ? ha dichiarato il Presidente Flavio Roda -. Il confronto con un diverso metodo di lavoro servirà sicuramente a Hofer per accrescere le proprie conoscenze tecniche e arrivare preparato nel migliore modo possibile alla prossima stagione di competizioni?.