Buongiorno e Buon 1° Maggio 2022: le IMMAGINI più belle da condividere oggi, tante curiosità e i proverbi più famosi

Buongiorno! Oggi inizia il 5° mese del 2022! In alto una gallery con le immagini più belle per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Maggio alle persone a noi care!

Benvenuto Maggio 2022: da cosa deriva il nome del mese

Archiviato Aprile, inizia Maggio: ma perché il quinto mese dell’anno si chiama così?

Si ritiene che l’antico nome latino Maius potrebbe derivare dalla dea romana Maia, dea della terra nonché dell’abbondanza e della fertilità.

Maggio è il quinto mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo e ultimo mese della primavera nell’emisfero boreale (dell’autunno nell’emisfero australe).

Nella cultura cristiana maggio è il mese dedicato alla Madonna, con particolare utilizzo della devozione del Santo Rosario.

In questo mese ricorre la Festa del Lavoro (1° maggio) e la Festa della Mamma (seconda domenica di maggio).

Dal calendario romano a quello odierno

Marzo rimase il primo mese dell’anno sino alla metà del II secolo d.C.: dopo tale data, l’inizio dell’anno venne identificato con Gennaio in quanto periodo in cui venivano scelti i consoli e i magistrati. Fino al 46 a.C. nell’antica Roma l’anno iniziava il 1° marzo, due mesi dopo rispetto ad oggi: Settembre era il settimo mese dell’anno, Ottobre l’ottavo, Novembre il nono, Dicembre il decimo.

Inizialmente il mese di luglio era chiamato Quintilis (quinto mese) ed agosto Sextilis (sesto mese). La riforma del calendario, promulgata da Giulio Cesare ed introdotta nel 46 a.C. introdusse il nome “luglio” in suo onore, e agosto invece deriva il suo nome da Ottaviano Augusto.

Il calendario in uso oggi nei paesi occidentali è il calendario gregoriano, introdotto nel 1582.

